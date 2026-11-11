Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Gespräche laufen 11.11.2026 13:00:39

Mercedes-Aktie wenig bewegt: Konzernspitze ruft nach Reformen für die Industrie in Deutschland

Mercedes-Aktie wenig bewegt: Konzernspitze ruft nach Reformen für die Industrie in Deutschland

In der Debatte um höhere Produktivität und niedrigere Arbeitskosten in Deutschland strebt Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius tiefgreifende Veränderungen an.

Derzeit laufen dazu Gespräche mit den Betriebsräten des Konzerns. Außerdem finden Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie statt, an die auch Mercedes-Benz gebunden ist. "Wir wollen keinen faulen Kompromiss", sagte Källenius auf einer Veranstaltung der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Das bringe nichts. "Wir wollen eine reale Veränderung", sagte Källenius.

Wenn man nicht bereit sei, in diesen Gesprächen weit zu springen, dann glaube er, dass es in zehn Jahren in Deutschland deutlich weniger industrielles Geschehen gebe als heute. Wenn Deutschland in einem Kostenindex eine 100 darstelle, dann seien Ungarn 30, Rumänien 20 und China zwischen 20 und 10. Aber auch die USA, wie Deutschland ein Hochkostenland, seien Källenius zufolge bei einer 80. Es sei nicht das Anliegen von Mercedes-Benz, Deutschland zu Rumänien oder Ungarn zu machen. Das sei Schwachsinn, sagte Källenius. "Aber von 100 auf 80 ist drin", sagte der Autoboss.

Källenius: "Wir sind schon sehr verbunden mit diesem Standort"

Einem Vorschlag der IG Metall in der laufenden Tarifrunde stand Källenius offen gegenüber. Der Vorschlag sieht vor, dass Betriebe zeitlich befristete tarifliche Regelungen entwickeln können, also von bestimmten Standards abweichen können, wenn im Gegenzug Investitionen in Zukunftsprodukte mit verbindlichen Zusagen für Standorte, Arbeitsplätze und Ausbildung verbunden werden. Mercedes-Benz sei wahrscheinlich mit der größte industrielle Investor in Deutschland, sagte Källenius. "Wir sind schon sehr verbunden mit diesem Standort", sagte Källenius. Wenn es darum gehe, Investitionszusagen für diesen Standort zu machen, könne man das mit Mercedes-Benz besprechen.

Der Autobauer hatte in den vergangenen Jahren mit Absatzrückgängen und Gewinneinbrüchen zu kämpfen. Entsprechend steuerte der Konzern gegen und drehte an den Kostenschrauben. Zuletzt hatte Mercedes auch eine Diskussion über Arbeitszeiten und Arbeitskosten in Deutschland angestoßen. Die Arbeitsstunde müsse günstiger werden, hieß es in einem Schreiben des Vorstands. Der direkteste und fairste Weg sei es, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. In der Folge kam es zu Protesten von Beschäftigten.

Die Mercedes-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,12 Prozent höher bei 41,42 Euro.

/rwi/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mercedes-Benz zieht sich aus eigenem Ladenetz in Europa zurück - Aktie gibt nach
Warnstreik bei Mercedes-Benz und Gestamp in Ludwigsfelde - Aktie dennoch mit Plus
VW, Mercedes-Benz & Co. atmen auf: EU-Parlamentarier wollen das Verbrenner-Aus lockern

Bildquelle: Vladi333 / Shutterstock.com,wegosi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Nachrichten

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

mehr Analysen
10.11.26 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
02.11.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Mercedes-Benz Group Kaufen DZ BANK
29.10.26 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
29.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,69 -2,23% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen