Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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10.07.2026 10:36:00
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ vorgestellt: Der lässt es brummen
Mercedes bedient nun auch CLA-Interessenten, die sagen: 260 kW sind schon okay, 500 kW aber deutlich besser. Angeboten wird der Rennwagen in zwei Karosserien.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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