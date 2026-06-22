Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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22.06.2026 15:01:00

Mercedes-Aufsichtsratschef: 40-Stunden-Woche im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit

40 statt 35 Stunden die Woche bei gleichem Gehalt zu arbeiten, findet Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller zumutbar und gesund.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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