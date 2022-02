Mercedes-Benz: Diese Marke ist jetzt wichtig

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Zuletzt haben das Bankhaus Metzler und die Citigroup ihre Kaufempfehlungen für die Aktie der Mercedes-Banz Group erneuert. Aus technischer Sicht hat sich das Bild jedoch etwas eingetrübt.Der Autobauer habe sich erfolgreich als Oberklasse-Hersteller repositioniert, schrieb Analyst Gabriel Adler von der Citigroup in einer Studie. Dies werde durch den branchenführenden Umsatz und operativen Gewinn je Fahrzeug untermauert. Die Aktien hätten noch Luft nach oben. Adlers Kursziel lautet 91 Euro.Zuvor hatte Bankhaus Metzler-Analyst Jürgen Pieper den sehr hohen Auftragsbestand hervorgehoben und das Kursziel für die Aktie von Mercedes Benz von 87 Euro bestätigt.Aus technischer Sicht wurde das Schlimmste vorerst mal verhindert. „Zuletzt hatte es die Aktie der Mercedes-Benz Group ja so richtig erwischt. Jüngst konnte eine Unterstützungslinie weiterem Abrutschen Einhalt gebieten. Die Papiere tendieren aber immer noch im unteren Drittel des intakten Abwärtstrends. Das damit verbundene Unterhandeln sämtlicher Gleitender Durchschnitte zeugt nicht von einem schnellen Rebound. Zudem zeugen sämtliche Trendfolge-Indikatoren von einer Fortsetzung der übergeordneten Abwärtsbewegung. Viel wichtiger wird in naher Zukunft weiterhin das Halten des Mehrfachbodens bei 67.27 Euro werden. Die Markttechnik zeigt sich neutral bis negativ. Das Untere Bollinger-Band verläuft bei 65,82 Euro. Dies deutet auf weiterhin hohe Volatilität hin. Mehr noch, es deutet auch auf einen möglichen Bruch der 67,27 hin. Dies würde die Dynamik nach unten wieder aufleben lassen“, sagt Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner & Reuschel.