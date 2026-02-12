Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
12.02.2026 07:54:00
Mercedes-Benz: Drastischer Gewinneinbruch
Mercedes-Benz hat 2025 erneut weniger Gewinn und Umsatz gemacht als im Vorjahr. Erst im kommenden Jahr soll es wieder spürbar aufwärtsgehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!