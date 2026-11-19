Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
19.11.2026 14:55:00
Mercedes-Benz: Droht dem Autobauer ein Verkaufsverbot in den USA?
Die USA zählen zu den wichtigsten Absatzmärkten für Mercedes. Ein geplantes Gesetz könnte dort schlimmstenfalls zu einem Verkaufsverbot führen. Ein Brief von US-Abgeordneten verschärft nun den Druck auf Mercedes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
19.11.26
|Verluste in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
19.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|10.11.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|9,25
|-0,54%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|38,27
|0,28%
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