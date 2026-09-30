Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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30.09.2026 18:25:00
Mercedes-Benz: Führungskräfte erhalten Abfindungsangebot zur Kostensenkung
Bis zu 500.000 Euro soll Mercedes-Benz in Einzelfällen gezahlt haben, um Mitarbeiter loszuwerden. Nun will der Autobauer das Abfindungsprogramm neu auflegen – und nimmt dabei verstärkt Führungskräfte ins Visier.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Aktien in diesem Artikel
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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