Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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03.07.2026 17:42:00
Mercedes-Benz: Mitarbeitende protestieren gegen Sparpläne in Sindelfingen, Stuttgart, Bremen, Hamburg
Deutschlands Autobauer rutschen immer tiefer in die Krise, auch Mercedes. Nun soll gespart werden, die Mitarbeitenden wollen bei den angekündigten Maßnahmen jedoch nicht mitziehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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