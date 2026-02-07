Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
07.02.2026 17:30:00
Mercedes-Benz: Ola Källenius kämpft gegen Niedergang und fordert Kurswechsel
Ola Källenius kämpft mit Mercedes-Benz gegen den Niedergang. Arbeit und Energie sind in Deutschland zu teuer, sagt der Konzernchef. Er fordert einen Kurswechsel der Politik. Und warnt vor einem Rechtsruck.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
