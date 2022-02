Mercedes-Benz: Reicht das für eine Neubewertung?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Daimler heißt seit dem 1.Februar Mercedes-Benz Group AG. Ziel von Vorstand Ola Källenius ist es, Mercedes-Benz als Luxusmarke zu etablieren. Die Aktie hat von ihrem positiven Momentum etwas eingebüßt.Nach der Abspaltung des Brummi-Geschäfts ist die Auto-Sparte schneller und flexibler. Zwei Punkte, die in der aktuellen Phase von entscheidender Bedeutung sind. Denn Mercedes muss den Swing weg vom Verbrenner, hin zum Elektroantrieb schaffen.Dabei will Mercedes-CEO Ola Källenius Mercedes-Benz nicht nur als Luxusmarke etablieren, sondern gleichzeitig durch den Fokus Software und autonomes Fahren eine höhere Bewertung zu erzielen. „Wir glauben, dass es weit hergeholt ist, aus der Namensänderung einen positiven Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens abzuleiten. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass die Mercedes-Benz Gruppe mit einem höheren Multiplikator gehandelt werden sollte, weil der Übergang zu einer auf Luxus fokussierten, vollelektrischen Zukunft hohe Margen, ein über dem Markt liegendes Wachstum, eine höhere Widerstandsfähigkeit im Automobilzyklus und möglicherweise die Tür für neue Investoren aus dem Luxusgütersektor zu öffnen“, so UBS-Analyst Patrick Hummel in einer Studie.