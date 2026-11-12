Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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12.11.2026 19:09:00
Mercedes-Benz: Vorstand stoppt Investitionen und prüft Werksschließungen in Deutschland
Der Streit zwischen Management und Arbeitnehmervertretung bei Mercedes-Benz eskaliert. Intern droht der Vorstand drastische Maßnahmen an: Künftige Fahrzeuge könnten »ausschließlich im Ausland« produziert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Aktien in diesem Artikel
|Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
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|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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