Mercedes-Benz-Absatz sinkt um 6 Prozent - Wachstum außerhalb Chinas

DOW JONES--Belastet von der anhaltenden Nachfrageschwäche in China hat Mercedes-Benz im zweiten Quartal insgesamt 6 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem Vorquartal sank der Absatz um 4 Prozent. Schon in den vorangegangenen Quartalen waren die China-Verkäufe massiv rückläufig gewesen.

Außerhalb Chinas verzeichnete der Autohersteller ein Absatzplus von 2 Prozent bei Pkw und Vans im Jahresvergleich, angetrieben von Europa und Nordamerika. Es sei das dritte Quartal in Folge, dass Mercedes-Benz außerhalb der Volksrepublik steigende Absatzzahlen abgeliefert habe, sagte Vertriebsvorstand Mathias Geisen.

Steigende Pkw-Verkäufe verzeichnete Mercedes besonders auf dem Heimatmarkt Deutschland - ein Plus von 13 Prozent stand hier zu Buche, wie der Hersteller jetzt mitteilte. In den USA legte der Pkw-Absatz um 6 Prozent zu.

16,8 Prozent aller verkauften Pkw und Vans sind inzwischen vollelektrisch unterwegs, das Wachstum betrug hier im Jahresvergleich 52 Prozent.

Weltweit wurden in den Monaten Juli bis September 491.700 Pkw und Vans verkauft, davon 407.200 Pkw (minus 8 Prozent). Mit 167.800 Pkw (plus 5 Prozent) lag der europäische Markt beim Verkaufsvolumen klar vor China (86.800 Einheiten, minus 31 Prozent) und den USA (75.300 Einheiten, plus 6 Prozent).

Beflügelt wurde das starke Wachstum von Neuerscheinungen. Die neuen elektrischen Modelle GLC, CLA, GLB und GLA seien in Europa für den Rest des Jahres ausverkauft, sagte Vertriebsvorstand Geisen. Die Auftragsbücher reichten hier bis ins kommende Jahr. Um die hohe Nachfrage bedienen zu können, arbeiteten die Werke in Bremen, Rastatt und Kecskemét im Dreischichtbetrieb.

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DJG/rio/hab

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October 07, 2026 06:02 ET (10:02 GMT)