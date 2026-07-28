Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|China im Fokus
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28.07.2026 06:59:49
Mercedes-Benz-Aktie: Bei Margen besser als erwartet
Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Konzernumsatz laut Mitteilung auf 32,06 Milliarden Euro (Vorjahr: 33,15 Milliarden Euro). Das EBIT kletterte dagegen auf 1,55 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,27 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis stieg auf 1,09 Milliarden Euro von 957 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
Im wichtigsten Geschäftsfeld, Mercedes-Benz Cars, fiel das bereinigte EBIT zwar von 1,23 Milliarden auf 909 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite (RoS) übertraf mit 4,0 Prozent (Vorjahr: 5,1 Prozent) jedoch die Analystenprognose von 3,5 Prozent. Die Transporter-Sparte (Vans) erzielte bei einem Umsatz von 4,46 Milliarden Euro (+5 Prozent) eine bereinigte Umsatzrendite von 10,2 Prozent, was ebenfalls über den Schätzungen von 9,4 Prozent lag.
Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.
DOW JONES
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