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Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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China im Fokus 28.07.2026 06:59:49

Mercedes-Benz-Aktie: Bei Margen besser als erwartet

Mercedes-Benz-Aktie: Bei Margen besser als erwartet

Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal trotz eines herausfordernden Marktumfelds in China die Erwartungen bei der Profitabilität seiner Kernsparte und auch bei Vans übertroffen.

Während der Konzernumsatz im Jahresvergleich sank, verzeichnete der Stuttgarter Automobilhersteller auf Konzernebene einen deutlichen Anstieg des Gewinns. Für das Gesamtjahr bekräftigte Mercedes-Benz auf Konzernebene die Erwartungen.

Im abgelaufenen zweiten Quartal schrumpfte der Konzernumsatz laut Mitteilung auf 32,06 Milliarden Euro (Vorjahr: 33,15 Milliarden Euro). Das EBIT kletterte dagegen auf 1,55 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,27 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis stieg auf 1,09 Milliarden Euro von 957 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Im wichtigsten Geschäftsfeld, Mercedes-Benz Cars, fiel das bereinigte EBIT zwar von 1,23 Milliarden auf 909 Millionen Euro, die bereinigte Umsatzrendite (RoS) übertraf mit 4,0 Prozent (Vorjahr: 5,1 Prozent) jedoch die Analystenprognose von 3,5 Prozent. Die Transporter-Sparte (Vans) erzielte bei einem Umsatz von 4,46 Milliarden Euro (+5 Prozent) eine bereinigte Umsatzrendite von 10,2 Prozent, was ebenfalls über den Schätzungen von 9,4 Prozent lag.

Diese Meldung wurde mit Hilfe Künstlicher Intelligenz automatisch erstellt und anschließend von der Redaktion von Dow Jones Newswires auf Korrektheit geprüft.

DOW JONES

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Bildquelle: Daimler,Vladi333 / Shutterstock.com,THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images,Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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