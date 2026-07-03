Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Auftakt für weitere Aktionen
|
03.07.2026 09:53:39
Mercedes-Benz-Aktie dennoch fester: Mitarbeiter protestieren gegen Sparkurs
Weitere Aktionen bei anderen Betrieben geplant
Der Protest bei Mercedes-Benz soll der Auftakt für weitere Aktionen sein. "Die IG Metall und die Beschäftigten der Hersteller und Zulieferer werden den Unternehmenslenkern der Autoindustrie einen heißen Sommer und Herbst bescheren, solange sie weiter auf Arbeitsplatzabbau und Verlagerung setzen, statt echte Problemlösungen zu suchen", erklärte die Gewerkschaft im Vorfeld des Aktionstags. 50.000 Arbeitsplätze hätten die Entscheider der Automobilhersteller und Zulieferer vergangenes Jahr in der Automobilindustrie abgebaut - und es werde so weiterlaufen, wenn es nach ihnen gehe. "Aber eines vergessen sie: Die Beschäftigten sind nicht schuld an der Misere."
Die Mercedes-Aktie zeigt sich am Freitag unbeeindruckt von den Protesten und gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,42 Prozent auf 45,46 Euro.
/ols/DP/jha
STUTTGART (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
01.07.26
|Mercedes-Beschäftigte sollen gegen Sparmaßnahmen demonstrieren - Aktie in Rot (dpa-AFX)
|
01.07.26
|ROUNDUP 2: Sparkurs bei Mercedes - Gewerkschaft ruft zu Protest auf (dpa-AFX)
|
01.07.26
|ROUNDUP: Sparkurs bei Mercedes-Benz - Gewerkschaft ruft zu Protest auf (dpa-AFX)
|
01.07.26
|DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|Neutral-Analyse: UBS AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie (finanzen.at)
|
29.06.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt mittags (finanzen.at)
|
29.06.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel runter auf 52 Euro (dpa-AFX)
|
26.06.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)