Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kursziel unverändert
|
13.04.2026 22:04:39
Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Autobauer kämpft laut RBC mit Gegenwind in China
Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag.
Auf Tradegate gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie am Abend mehr als 1,6 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: wegosi / Shutterstock.com,Frank Gaertner / Shutterstock.com,ben bryant / Shutterstock.com,Vladi333 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
13.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13.04.26
|EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10.04.26
|Daimler Truck-Aktie leichter: Rückgänge in wichtigen Segmenten belasten (Dow Jones)
|
09.04.26
|Mercedes-Benz-Aktie sackt ab: Schwaches China-Zahlen belasten Absatz (dpa-AFX)
|
09.04.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
09.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.03.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|54,35
|0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNeue Hoffnung im Iran-Konflikt: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen moderat höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Leitindex eröffneten die Handelswoche mit Verlusten. Die US-Börsen zeigten sich am Montag fester. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zum Wochenstart mehrheitlich mit negativen Vorzeichen.