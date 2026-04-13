Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Autobauer kämpft laut RBC mit Gegenwind in China

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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Telefonkonferenz mit Analysten auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.

Die jüngsten Auslieferungszahlen stimmten mit seiner Einschätzung überein, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Probleme bekommen könnte, in China mit dem Wettbewerb Schritt zu halten, schrieb Tom Narayan am Montag. Auf Tradegate gewinnt die Mercedes-Benz-Aktie am Abend mehr als 1,6 Prozent. NEW YORK (dpa-AFX)

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