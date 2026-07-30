Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Fehlerhafter Schalter
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30.07.2026 16:21:40
Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Hunderttausende Fahrzeuge in den USA müssen in die Werkstatt
Ein fehlerhafter Schalter in der Fahrertür könnte verhindern, dass die automatische Feststellbremse einrastet. Dies erhöht das Risiko, dass das Fahrzeug wegrollt und es womöglich zu einem Unfall kommt.
Der Rückruf betrifft bis zu rund 310.667 Fahrzeuge. Dazu gehören bestimmte Modelle der A-Klasse, des CLA, der C-Klasse, des CLE, GLA, GLB und GLC aus verschiedenen Baujahren zwischen 2019 und 2026.
Nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) kann Korrosion an einem Mikroschalter im Fahrertürschloss verhindern, dass das Fahrzeug eine geöffnete Fahrertür erkennt. Infolgedessen greife die elektronische Parkbremse oder die automatische Parkfunktion möglicherweise nicht automatisch ein, was die Gefahr des Wegrollens berge.
Die Mercedes-Benz-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,01 Prozent höher bei 47,33 Euro.
Von Anvee Bhutani
DOW JONES
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