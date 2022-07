Mercedes-Benz-Aktie dennoch in Grün: Einschränkungen in der Produktion im Mercedes-Werk Rastatt wegen Lieferengpässen

Die Fahrweise des Werks werde tageweise angepasst und größtenteils über Kurzarbeit ausgeglichen, teilte ein Sprecher des Unternehmens am Montag auf Anfrage mit. Weltweit liefen die Werke des Unternehmens in dieser Woche "größtenteils uneingeschränkt". In der kommenden Woche werde die Produktion in Rastatt wegen des anhaltenden Lieferengpasses jedoch pausieren, teilte der Sprecher mit. Zuvor hatten die "Badischen Neuesten Nachrichten" darüber berichtet.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent höher bei 55,07 Euro.

/rwi/DP/nas

RASTATT (dpa-AFX)