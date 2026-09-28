Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Lieferengpass 28.09.2026 09:18:00

Mercedes-Benz-Aktie fester: Drosselungen in Sindelfingen

Mercedes-Benz-Aktie fester: Drosselungen in Sindelfingen

Bei Mercedes-Benz Mercedes-Benz Group (ex Daimler)ist es am Freitag in der Produktion in Sindelfingen zu Einschränkungen gekommen.

Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. "Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung", teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.

Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.

Im XETRA-Handel am Montag zeigt sich das Papier dennoch gut behauptet und legt zeitweise um 0,88 Prozent auf 41,65 Euro zu.

/rwi/DP/zb

SINDELFINGEN (dpa-AFX)

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