Mercedes-Benz-Aktie fester: DZ Bank und RBC heben Daumen für Mercedes-Benz

Der Autobauer Mercedes-Benz habe mit den Kennziffern für 2022 und dem Ausblick auf 2023 seine Prognosen und teilweise auch die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch vom angekündigten Aktienrückkaufprogramm sollte der Kurs kurz- bis mittelfristig profitieren.

RBC hebt Ziel für Mercedes-Benz auf 90 Euro

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Zahlen von 84 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Autokonzern sei nicht auf der Jagd nach Absatzvolumina, sondern versuche stattdessen, das hohe Margenniveau zu halten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kapitalrendite habe die Anleger positiv überrascht, und der Direktvertrieb an Verbraucher sei in Europa in vollem Gange. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2023.

Die Mercedes-Benz-Aktie stieg via XETRA letztlich um 0,31 Prozent auf 74,87 Euro.

