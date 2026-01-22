Daimler Aktie

Partnerschaft 22.01.2026 16:21:40

Mercedes Benz-Aktie gefragt: Fuso und Foxconn planen Gründung eines Elektrobus-Herstellers in Japan

Mercedes Benz-Aktie gefragt: Fuso und Foxconn planen Gründung eines Elektrobus-Herstellers in Japan

Die zur Daimler Truck Holding gehörende Mitsubishi Fuso Truck & Bus und die Foxconn Technology Group wollen in der zweiten Hälfte dieses Jahres einen Elektrobus-Hersteller gründen.

Wie Fuso und Foxconn mitteilten, soll das neue Unternehmen die Expertise von Fuso bei Design, Entwicklung und Herstellung von Bussen mit der emissionsfreien Fahrzeugtechnologie und dem globalen Netzwerk von Foxconn vereinen. Der neue Elektrobus-Hersteller soll seinen Sitz im japanischen Kawasaki haben und von Fuso-Bus-Chef Katsuto Kora geleitet werden.

Via XETRA legt die Mercedes Benz-Aktie zwischenzeitlich um 1,35 Prozent auf 58,54 Euro zu.

DOW JONES

