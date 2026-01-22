Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Partnerschaft
|
22.01.2026 16:21:40
Mercedes Benz-Aktie gefragt: Fuso und Foxconn planen Gründung eines Elektrobus-Herstellers in Japan
Wie Fuso und Foxconn mitteilten, soll das neue Unternehmen die Expertise von Fuso bei Design, Entwicklung und Herstellung von Bussen mit der emissionsfreien Fahrzeugtechnologie und dem globalen Netzwerk von Foxconn vereinen. Der neue Elektrobus-Hersteller soll seinen Sitz im japanischen Kawasaki haben und von Fuso-Bus-Chef Katsuto Kora geleitet werden.
Via XETRA legt die Mercedes Benz-Aktie zwischenzeitlich um 1,35 Prozent auf 58,54 Euro zu.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Taina Sohlman / Shutterstock.com,wegosi / Shutterstock.com
Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Sh
|
16.01.26
|Daimler Truck-Aktie tiefer: Absatz-Minus in 2025 (Dow Jones)
|
28.10.25
|Ausblick: Daimler gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25
|Daimler Truck, HHLA und Kawasaki bündeln Kräfte für EU-Wasserstoffversorgung - Aktien uneinheitlich (Dow Jones)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Daimler stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
08.10.25
|Daimler Truck-Aktie fällt: Absatzrückgang - Nordamerikanischer Markt schwächelt (Dow Jones)
|
06.10.25
|Daimler Truck-Aktie in Rot: Geplante Lieferung von Militär-Lkw an Ukraine (Dow Jones)
|
11.09.25
|Mercedes-Benz-Aktie gibt ab: Daimler Buses verstärkt Produktionspräsenz in der Türkei (Dow Jones)
|
01.08.25
|Daimler Truck-Aktie tiefrot: Daimler Truck senkt Prognose - Stellenabbau in Deutschland (finanzen.at)