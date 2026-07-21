Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Absatzkrise in China
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21.07.2026 11:59:00
Mercedes-Benz-Aktie im Fokus: CLA-L-Stopp in China offenbart tieferes Absatzproblem
- Mercedes-Benz soll die CLA-L-Fertigung in China vorübergehend gestoppt haben
- Nur 627 Fahrzeuge fanden im ersten Halbjahr 2026 einen Käufer
- Deutsche Hersteller verlieren in China spürbar an Boden
Mercedes-Benz soll die Fertigung des elektrischen CLA L im chinesischen Gemeinschaftswerk Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) vorübergehend eingestellt haben. Das berichtet "electrive" unter Berufung auf den Branchendienst mb passion, der sich auf Informationen aus Industriekreisen stützt. Eine offizielle Bestätigung von Mercedes-Benz gibt es bislang nicht.
Der Zeitpunkt ist jedoch bemerkenswert: Der CLA L sollte als exklusiv für China entwickelte Langversion einen Neustart der Elektrostrategie in genau jenem Markt einläuten, in dem der Autobauer seit Monaten am stärksten unter Druck steht, und ist Teil des nach eigenen Angaben größten Modellanlaufprogramms der Firmengeschichte mit mehr als 40 neuen Fahrzeugen zwischen 2025 und 2027.
Zulassungszahlen, die für sich sprechen
Die Zulassungsstatistik, auf die sich mb passion beruft, zeichnet ein eindeutiges Bild. Im Januar wurden 35 Exemplare des CLA L neu zugelassen, im Februar nur 21. Im März stieg die Zahl kurzzeitig auf 358 Fahrzeuge, ehe sie im April wieder auf 52 zurückfiel. Im Mai kamen 161 weitere Zulassungen hinzu, im Juni war es keine einzige mehr. Über das gesamte erste Halbjahr 2026 summiert sich das auf lediglich 627 verkaufte Einheiten, deutlich weniger, als Mercedes-Benz sich von einem Modell erhofft hatte, das mit 800-Volt-Architektur und einer Reichweite von bis zu 866 Kilometern zu den technisch stärksten Elektroautos auf dem chinesischen Markt zählt.
Kein Einzelfall, sondern Teil eines Musters
Der mutmaßliche Produktionsstopp reiht sich in eine Entwicklung ein, die sich bei Mercedes-Benz in China seit Monaten verschärft. Nach Zahlen, die der Konzern selbst meldete, brach der Absatz dort im ersten Halbjahr 2026 um 28 Prozent auf 210.200 Fahrzeuge ein, während die Auslieferungen weltweit nur um 7 Prozent zurückgingen.
Wie das Handelsblatt berichtet, glichen Zuwächse in Europa und den USA das China-Minus nicht annähernd aus. Bei Elektroautos zeigt sich die Schieflage noch deutlicher: Der addierte Marktanteil deutscher Hersteller bei batterieelektrischen Fahrzeugen in China fiel im ersten Quartal 2026 laut Daten des Branchendiensts Marklines, die Handelsblatt vorlagen, auf 1,6 Prozent, den bislang niedrigsten gemessenen Wert. Auf demselben Markt dominieren einheimische Anbieter wie BYD mit aggressiver Preisgestaltung und kurzen Modellzyklen.
Die offizielle Zurückhaltung passt ins Bild
Bezeichnend ist, wie Mercedes-Benz mit der Meldung umgeht: Weder eine Bestätigung noch ein Dementi, während der Konzern nach außen betont, der weltweite Absatz batterieelektrischer Fahrzeuge sei im zweiten Quartal 2026 um rund die Hälfte gewachsen. Diese offizielle Wachstumserzählung stimmt zwar auf Konzernebene, sagt aber wenig darüber aus, wie sich ein einzelnes, eigens für China entwickeltes Modell in genau jenem Markt schlägt, den Mercedes-Benz einst als Wachstumsmotor ausgerufen hatte. Wer die Zulassungszahlen neben diese Erzählung legt, erkennt eine Lücke: Nicht die Technik des CLA L steht infrage, sondern die Preis- und Wettbewerbsposition, mit der Mercedes-Benz in China antritt.
Klarheit könnte der Zwischenbericht zum zweiten Quartal bringen, den Mercedes-Benz am 28. Juli 2026 veröffentlicht. Dort dürfte sich zeigen, ob sich die China-Schwäche im dritten Quartal fortsetzt oder ob die für das zweite Halbjahr angekündigten Modelle wie der elektrische GLA erste Impulse setzen.
So performt die Mercedes-Benz-Aktie
Anleger reagieren zunächst verhalten auf die eher düstere Nachrichtenlage: Via XETRA steht die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise bei 45,11 Euro, was einem kleinen Minus von 0,07 Prozent entspricht.
Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at
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