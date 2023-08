Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes setzt bei Batterierecycling auf Joint Venture Primobius

Wie das australische Unternehmen Neometals am Mittwoch mitteilte, wird sein Joint Venture Primobius mit dem deutschen Ingenieurbüro SMS Group für die Schwaben eine Batterie-Zerkleinerungsanlage in Süddeutschland bauen. Die Anlage wird das geschredderte Batteriematerial an die Mercedes -Recyclinganlage LIB liefern, wo Materialien wie Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan zurückgewonnen werden. Die recycelten Seltenen Erden werden dann bei der Produktion von 50.000 Batteriemodulen verwendet, die in neuen Mercedes-Fahrzeugen verbaut werden.

Im XETRA-Handel gewannen Mercedes-Papiere schließlich 0,37 Prozent auf 67,54 Euro.

Melbourne (Reuters)