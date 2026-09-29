Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Homeoffice-Regelung
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29.09.2026 13:17:00
Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Autobauer schränkt Homeoffice deutlich ein
Die neue Vereinbarung müsse noch in den Betriebsratsgremien der Standorte beschlossen werden. Sollten diese zustimmen, werde die neue Regelung voraussichtlich zum 1. Januar 2027 in Kraft treten. Ansonsten stünden die Standorte Ende März ohne eine entsprechende Vereinbarung da. Der neuen Vereinbarung seien laut Mercedes-Benz Verhandlungen mit dem Betriebsrat vorausgegangen. Die bisherige Vereinbarung hatte den Beschäftigten relativ viel Freiheiten bei der Wahl des Arbeitsplatzes ermöglicht.
Die neue Vereinbarung werde "weiterhin Flexibilität ermöglichen, denn besondere Ausnahmefälle werden zwischen Führungskraft und Beschäftigtem besprochen und freigegeben", hieß es in einem Schreiben an die Beschäftigten, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Mercedes-Benz will zudem die Arbeitskosten in Deutschland senken, um wettbewerbsfähiger zu werden. Mercedes-Produktionsvorstand Michael Schiebe hatte die Schließung von zwei Werken in Deutschland angedroht, wenn die Kosten in Deutschland nicht reduziert werden. Zuletzt hatte es gegen die Pläne des Managements immer wieder Protestaktionen gegeben.
Im XETRA-Handel reagiert die Aktie daraufhin mit Verlusten von zeitweise 0,86 Prozent auf 41,075 Euro.
/rwi/DP/jha
STUTTGART (dpa-AFX)
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