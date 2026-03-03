SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Schwaches Geschäftsjahr
|
03.03.2026 16:22:39
Mercedes-Benz-Aktie in Rot: Vorstandschef spürt den Gewinneinbruch im eigenen Portemonnaie
Die Vergütung setzt sich aus einer fixen und - zu einem deutlich größeren Teil - aus einer variablen Vergütung zusammen. Der Rückgang lässt sich vor allem mit der niedrigeren variablen Vergütung erklären, die an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist.
Gewinneinbruch bei Mercedes
Bei Mercedes-Benz war der Gewinn 2025 um knapp die Hälfte eingebrochen. Auch Umsatz und Absatz gingen zurück. Bereits 2024 hatte der DAX-Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Der Autobauer reagierte darauf und legte ein Sparprogramm auf, um wieder profitabler zu werden.
Zur Einordnung: Källenius hatte 2024 und 2023 (12,7 Millionen Euro) besonders gut verdient und zählte damit zu den Top-Verdienern unter den Dax-Chefs. 2022 lag seine Gesamtvergütung noch bei rund 7,1 Millionen Euro. 2021 waren es 4,8 Millionen Euro und 2020 4,1 Millionen Euro.
SAP-Chef bekommt deutlich mehr
An der Spitze der Dax-Topverdiener wird Källenius für das Jahr 2025 jedenfalls nicht landen. SAP-Chef Christian Klein verdiente 2025 nämlich gut 16,2 Millionen Euro, wie der Softwarekonzern vergangene Woche berichtet hatte. Zahlreiche Vergütungsberichte der Dax-Konzerne stehen noch aus. Eine Rangliste wird es erst in den nächsten Wochen geben.
Im XETRA-Handel notiert die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 2,1 Prozent auf 55,44 Euro.
/rwi/DP/stw
STUTTGART (dpa-AFX)
