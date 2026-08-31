Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Aktienrückkauf
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31.08.2026 16:25:00
Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: Eine Milliarde Euro sollen in Aktienrückkauf fließen
Mit diesem Schritt steigt der Gewinn der verbleibenden Aktien und damit in der Theorie auch der Kurs. Aktienrückkäufe gelten daher als kursstützend. Sie werden von Unternehmen gerne genutzt, um einen Teil der Gewinne an Aktionäre weiterzugeben. Anders als eine Dividende wirkt sich der Schritt aber indirekt aus.
Das Rückkaufprogramm war von der Hauptversammlung im Mai vergangenen Jahres abgesegnet worden.
Mercedes-Benz-Aktie wegen Branchenkrise unter Druck
Der Autobauer hatte erst Anfang Juni ein Aktienrückkaufprogramm über zwei Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei wurden knapp 38 Millionen eigene Anteile erworben. Der Durchschnittspreis lag bei etwas mehr als 53 Euro. Die Mercedes-Benz-Papiere stehen wegen der Branchenkrise wie die der Konkurrenten BMW und Volkswagen auch stark unter Druck. Der Kurs des Stuttgarter Autobauers sackte im bisherigen Jahresverlauf um etwas mehr als ein Fünftel ab. Mercedes-Benz ist an der Börse derzeit rund 45 Milliarden Euro wert.
Im XETRA-Handel am Montag zeigt sich die Mercedes-Benz-Aktie von ihrer schwächeren Seite: Zeitweise steht ein knappes Plus von 0,07 Prozent auf 46,98 Euro an der Kurstafel.
DOW JONES / dpa-AFX
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