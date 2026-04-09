Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Modellzykluseffekte
|
09.04.2026 17:59:38
Mercedes-Benz-Aktie sackt ab: Schwaches China-Zahlen belasten Absatz
Der Pkw-Absatz ging um sechs Prozent auf 419.400 Fahrzeuge zurück. Hier verhagelten die Geschäfte in China (minus 27 Prozent) die Statistik. Dort sei der Markt "durch Modellzykluseffekte, makroökonomische Unsicherheiten und ein anspruchsvolles Marktumfeld geprägt" gewesen, heißt es in der Mitteilung. Modelleinführungen verbesserten die Absatzaussichten in China für die kommenden Quartale. Ohne China sei der Pkw-Absatz um fünf Prozent gestiegen, getragen von teils deutlichem Wachstum in Europa und den USA.
Die Van-Sparte verzeichnete einen Absatzrückgang von drei Prozent. Im ersten Quartal verkaufte Mercedes-Benz 80.300 Fahrzeuge.
Absatz seit Jahren rückläufig
Die Pkw-Verkäufe bei der Marke mit dem Stern gehen schon seit längerem zurück. 2023 stagnierten sie. Im Jahr 2024 betrug das Minus zu 2023 drei Prozent. Im vergangenen Jahr verkaufte Mercedes etwas mehr als 1,8 Millionen Pkw, was einem Rückgang von neun Prozent im Vergleich zu 2024 entspricht.
Mittelfristig soll die Pkw-Sparte wieder einen Absatz von rund zwei Millionen Fahrzeugen erzielen. Wann genau dieses Ziel erreicht werden soll, ließ das Unternehmen anlässlich der Bilanzpressekonferenz vor wenigen Wochen offen. Es sei jedenfalls nicht 2027 zu erwarten, aber vor dem Ende des Jahrzehnts.
Was Mercedes Hoffnung macht
Helfen sollen dabei zahlreiche neue Modelle. Die Resonanz der Kundinnen und Kunden auf die neuen Modelle sei hervorragend gewesen, betonte Vertriebs-Vorstand Mathias Geisen: "Mit der zunehmenden Verfügbarkeit unserer neuen Produkte konzentrieren wir uns darauf, das starke Kundeninteresse in den kommenden Monaten in eine positive Absatzdynamik zu überführen."
Getragen werden soll das Wachstum auch von einem Anstieg im Top-End-Segment, zu dem etwa die hochpreisigen S- und G-Klasse-Autos zählen, die hohe Gewinnspannen abwerfen. Für das Einstiegssegment, in dem traditionell mehr Volumen statt Marge erzielt wird, hatte das Unternehmen zudem einen Nachfolger für die auslaufende A-Klasse angekündigt.
Die Mercedes-Benz-Aktie sank via XETRA letztlich 2,1 Prozent auf 53,25 Euro.
/ols/DP/men
STUTTGART (dpa-AFX)
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