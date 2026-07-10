Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Millionen Kläger
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10.07.2026 20:55:40
Mercedes-Benz-Aktie stabilisiert sich: Britischer High Court kippt wesentliche Vorwürfe
Die Kläger behaupteten, dass bestimmte von den Beklagten hergestellte Dieselfahrzeuge mit verbotenen Abschaltvorrichtungen ausgestattet seien, die die Wirksamkeit der Emissionskontrollsysteme außerhalb der behördlichen Tests verringern, was zu höheren Emissionen schädlicher Stickoxide im normalen Fahrbetrieb führe.
Renault begrüßte die Entscheidung. "[Sie] steht voll und ganz im Einklang mit unserer langjährigen Position, dass unsere Fahrzeuge in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Anforderungen entwickelt, konstruiert und hergestellt wurden und werden", erklärte der Autohersteller.
Die anderen Beklagten reagierten zunächst nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme zu dem Urteil.
Ein weiteres Verfahren soll im Oktober stattfinden, um "die Folgen etwaiger einklagbarer Verstöße sowie Fragen im Zusammenhang mit Schadensersatz oder anderen Rechtsmitteln zu klären", so das Gericht.Anleger von Mercedes-Benz sehen die Entscheidung scheinbar nicht als ausschlaggebend an: Im nachbörslichen Tradegate-Handel geht es für das Papier moderate 0,03 Prozent auf 43,98 Euro nach oben.
Von Joshua Kirby
DOW JONES
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