Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Produktion im Werk Sindelfingen ausgebremst

Für das Werk in Sindelfingen sei teilweise Kurzarbeit beantragt, erklärte das Unternehmen am Dienstag. Als erstes hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet. Die Schichtplanung müsse angepasst werden. Zum Teil lässt sich der geringere Bedarf an Arbeitskräften demnach über Arbeitszeitinstrumente regeln. Ob ganze Schichten entfallen und wieviele Beschäftigte vorübergehend aussetzen, blieb offen. Auch bei anderen Autobauern kam es schon zu Produktionsstopps, weil zum Beispiel in der Ukraine gefertigte Stromkabelnetze fehlen.

Die Werke von Mercedes-Benz liefen weltweit "nahezu" uneingeschränkt, erklärte der Autobauer weiter. Wegen des Mangels an Komponenten aus der Ukraine verlagerten Zulieferer Produktion an andere Standorte. So hatte der Autozulieferer Leoni, ein Spezialist für Kabelbäume, angekündigt, die in der Ukraine stockende Produktion woanders hin zu verlagern.

Leopard im Werk - Produktion bei Mercedes-Benz in Indien unterbrochen

Weder fehlende Computerchips noch andere Lieferprobleme ließen die Produktion im Mercedes-Benz-Werk in Indien am Montag ruhen - ein Leopard hatte sich in die Fabrik verirrt.

Ein Video der anschließenden Rettungsaktion der Organisation "Wildlife SOS" und der Forstbehörde bestätigte ein Mercedes-Sprecher am Mittwoch. Die Fabrik in Chakan/Pune sei daraufhin evakuiert worden, sodass die Arbeit sechs Stunden ruhen musste, berichtete die Tierschutzorganisation https://wildlifesos.org/rescue/wildlife-sos-rescues-leopard-who-strolled-into-mercedes-benz-india-plant weiter. Der Leopard, ein schätzungsweise drei Jahre altes Männchen, wurde betäubt, eingefangen und abtransportiert, um ihn dann wieder in die Wildnis zu entlassen. Es sei niemand verletzt worden, auch das Tier nicht.

Der indische Distrikt Maharashtra habe weltweit eine der höchsten Leoparden-Dichte, erklärte Wildlife SOS. Es komme auch häufig zu Begegnungen von Mensch und Tier, dessen Lebensraum durch die sich ausbreitende Bebauung schrumpfe. Aber in eine Fabrik sei bisher noch kein Leopard eingedrungen.

Via XETRA geht es für die Papiere von Mercedes-Benz am Mittwoch zeitweise um 1,48 Prozent nach unten auf 63,21 Euro.

Frankfurt (Reuters)