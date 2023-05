Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Elektrische Mercedes G-Klasse soll auch bei Magna Graz gebaut werden

Mercedes-Benz will laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe) ab 2024 die elektrische Version der G-Klasse im Magna-Werk in Graz bauen lassen.

Außerdem soll der Fertigungsvertrag der klassischen G-Klasse um weitere vier Jahre bis 2029 verlängert worden sein. Weder Magna noch Mercedes wollten den Bericht am Donnerstag auf APA-Nachfrage bestätigen oder kommentieren. Erst im April war der 500.000. (Puch) G im 44. Produktionsjahr in Graz vom Band gelaufen.

Der Vertrag für die Produktion der G-Klasse war eigentlich bis 2025 befristet, soll nun aber laut dem Zeitungsbericht fix verlängert worden sein. Bis 2024 ist der "Puch G" ausverkauft, neue Käufer brauchen also Geduld, bis sie ihren Mercedes-Geländewagen erhalten. 2023 sollen rund 45.000 Stück vom Band laufen, so viele wie noch nie. Die Stückzahl habe sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Die größten Absatzmärkte seien USA, Deutschland und China. 2024 soll die Produktion mit einer dritten Schicht auf über 55.000 steigen. Die elektrische G-Klasse (EQG) soll mittelfristig ein Drittel des G-Volumens ausmachen. Für das erste Jahr sollen 10.000 Stück geplant sein, hieß es in dem Bericht.

Via XETRA fällt die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise um 7,15 Prozent auf 65,23 Euro.

kor/tsk

APA