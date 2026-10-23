Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Kostensenkungsmaßnahmen
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23.10.2026 16:04:00
Mercedes-Benz-Aktie wenig bewegt: Sparoffensive in Deutschland geht weiter
Befristete Arbeitsverträge besonders von Einschnitten betroffen
Arbeitsverträge von Leiharbeitern sind immer befristet. Diese Beschäftigten leiden bei einer Wirtschaftskrise immer als Erstes mit, wenn Kosten gesenkt werden müssen. Dann werden in der Regel ihre Arbeitsverträge nicht verlängert und sie stehen auf der Straße. In guten Zeiten übernehmen viele Unternehmen sie auch, wenn Personal gebraucht wird.
Neues Abfindungsprogramm ab Dezember
Zuletzt hatte Mercedes-Benz seinen Sparkurs verschärft und eine "Produktivitätsoffensive für Deutschland" angekündigt. Damit trat der Stuttgarter Autobauer auch eine öffentliche Diskussion über Arbeitskosten los. Denn in einem Schreiben an die Beschäftigten in Deutschland schlug der Vorstand unter anderem vor, für das gleiche Geld mehr zu arbeiten. Betriebsrat und Gewerkschaft IG Metall wehren sich gegen die Einschnitte.
Mercedes-Benz legt außerdem sein Abfindungsprogramm für Beschäftigte in Deutschland neu auf. Das Programm starte voraussichtlich im Dezember, teilte der Autobauer Ende September mit.
Beschäftigungssicherung bis Ende 2034
Ein Abbau der Stammbelegschaft wird aktuell nicht vom Management erwogen. Es gilt außerdem eine Beschäftigungssicherung in Deutschland bis Ende 2034. Das Management will in Deutschland mit der Produktivitätsoffensive nach "Handelsblatt-Informationen" jährlich 800 Millionen Euro einsparen.
Die Aktie von Mercedes-Benz gibt auf XETRA zeitweise 1,43 Prozent auf 40,925 Euro nach.
STUTTGART (dpa-AFX)
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