Mercedes-Benz baut E-Fahrzeugwerk in Polen ohne Rivian

LONDON (Dow Jones)--Mercedes-Benz wird das geplante Werk für den Bau von Elektro-Transportern ohne den US-Wettbewerber Rivian errichten. Rivian kündigte an, dass der Abbruch der Joint-Venture-Verhandlungen mit Mercedes nach einer Neubewertung der Wachstumsmöglichkeiten erfolgt sei. Bei dem DAX-Konzern sei der Aufbau der Elektro-Van-Fertigung in Polen von der Rivian-Absage nicht betroffen.

Die Unterbrechung dieser Partnerschaft spiegele den Prozess der Bewertung der großen Kapitalprojekte unter Berücksichtigung der aktuellen und erwarteten wirtschaftlichen Bedingungen wider, so Rivian-CFO Claire McDonough in einem Statement. Das Startup-Unternehmen sei der Ansicht, dass sein derzeitiges Geschäft mit dem Verkauf von Transportern und Geländewagen an Einzelhandelskunden sowie der Lieferwagenvertrag mit Amazon ideal seien, um die Rentabilität in naher Zukunft zu steigern.

Rivian und Mercedes-Benz hatten im September eine Absichtserklärung für den Bau eines gemeinsamen Werks in Osteuropa unterzeichnet. Innerhalb weniger Jahre sollten dort große Elektro-Vans beider Marken gefertigt werden.

Mercedes-Benz Vans teilte am Montag mit, dass eine künftige Kooperation mit Rivian eine Möglichkeit bleibe.

Rivian schreibt hohe Verluste und versucht, die Produktion in seinem einzigen Werk in Normal, Illinois, zu steigern. Mit dem Bau einer zweiten Fabrik in Georgia soll nach bisherigen Plänen begonnen werden. Alleine in den ersten drei Quartalen dieses Jahres verbuchte das Unternehmen, an dem Amazon beteiligt ist, einen Nettoverlust von 5 Milliarden Dollar.

December 12, 2022 04:41 ET (09:41 GMT)