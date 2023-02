Mercedes-Benz beschließt Aktienrückkauf im Wert von bis zu 4 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat der Mercedes-Benz Group haben ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Beginnend ab März 2023 sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro (ohne Nebenkosten) über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren über die Börse erworben und anschließend eingezogen werden, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Das Aktienrückkaufprogramm basiere auf der Ermächtigung der Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group vom 8. Juli 2020, wonach der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2025 eigene Aktien in einem Umfang von bis zu zehn Prozent des Grundkapitals erwerben darf.

Die Mercedes-Benz Group AG hat mit ihren beiden Aktionärinnen, der Beijing Automotive Group Co Ltd (BAIC) und der Geely Group, jeweils separat vereinbart, dass diese ihren Anteil an der Mercedes-Benz Group AG jeweils unter zehn Prozent halten werden, indem sie anlässlich der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms anteilig Aktien veräußern.

