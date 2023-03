Mercedes-Benz-CEO verdient 2022 etwas weniger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Vorstandschef von Mercedes-Benz hat vergangenes Jahr trotz guter Geschäftszahlen und einer deutlichen Gewinnsteigerung etwas weniger verdient. Wie aus dem Vergütungsbericht für 2022 hervorgeht, sank die Gesamtvergütung von Ola Källenius auf knapp 6,11 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der CEO des Stuttgarter DAX-Konzerns noch gut 6,14 Millionen Euro verdient.

Aufgegliedert in fixe und variable Bestandteile wurden Källenius 1,73 (Vorjahr: 1,74) Millionen Euro fix zugesprochen. Der variable Bestandteil entsprach mit 3,864 Millionen Euro exakt dem Wert des Vorjahres. Källenius verdiente im Schnitt in der Summe etwa doppelt so viel wie andere Mitglieder des Konzernvorstandes von Mercedes-Benz.

Der Hersteller von Premiumautos hat 2022 den Umsatz um 12 Prozent auf 150 Milliarden Euro und das bereinigte EBIT sogar um 20 Prozent auf 20,66 Milliarden Euro gesteigert. Die Rendite im Autogeschäft stieg auf 14,6 von 13,1 Prozent. Damit erreichte der Konzern das obere Ende der eigenen Prognose. Die variable Vergütung ist in der Regel an das Erreichen bestimmter Ziele geknüpft, wird aber zeitlich versetzt ausgezahlt.

