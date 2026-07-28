Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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28.07.2026 08:16:18
Mercedes-Benz cuts annual forecast amid China slump
German carmaker joins Volkswagen and BMW in warning on a tougher Chinese marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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