Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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30.04.2026 09:38:00

Mercedes-Benz darf Arbeitern in USA nicht mit Verlagerung nach Mexiko drohen

Mercedes-Chef Ola Källenius beschreibt die USA als eine Art zweite Heimat, Donald Trump wollte den Autokonzern gar zum Umzug bewegen. Doch die Gewerkschaft wirft dem Unternehmen Verrat an ihren amerikanischen Arbeitern vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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