Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Lieferengpass
|
27.09.2026 12:11:38
Mercedes-Benz: Drosselungen in Sindelfingen
Das teilte ein Sprecher des Autobauers auf Anfrage mit. "Gegenwärtig besteht ein Lieferengpass an bestimmten Komponenten für die Fahrzeugfertigung", teilte der Sprecher mit. Deshalb sei eine Schicht ausgefallen. Genauere Angaben zu den Komponenten und deren Hersteller machte er nicht.
Um die Teileversorgung zu stabilisieren und die Produktion bestmöglich abzusichern, werde die Produktion in der sogenannten Factory 56 vorübergehend angepasst. Am Montag soll die Produktion dem Sprecher zufolge aber wieder normal laufen. In Sindelfingen fertigt Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine sogenannten Top-End-Modelle wie zum Beispiel die S-Klasse.
/rwi/DP/zb
SINDELFINGEN (dpa-AFX)
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