Mercedes-Benz erhöht Ausblick nach starkem zweiten Quartal

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) hat trotz der Lieferkettenprobleme und des Ukraine-Kriegs dank guter Geschäfte seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Bei Umsatz, Ergebnis und Barmittelzufluss ist der Dax (DAX 40)-Konzern nun optimistischer als zuvor, wie die Stuttgarter am Mittwoch mitteilten. Die am Kapitalmarkt viel beachtete, bereinigte operative Marge für die Pkw-Sparte erwartet Konzernchef Ola Källenius jetzt zwischen 12 und 14 Prozent, nachdem das Management vorher einen Wert am oberen Ende der Spanne von 11,5 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt hatte. Analysten hatten auf eine Erhöhung der Prognose spekuliert. Im zweiten Quartal verkaufte Mercedes zwar wegen Lockdowns in China und wegen des Chipmangels wie bekannt deutlich weniger Fahrzeuge, profitierte aber von einer guten Preisentwicklung und dem Trend hin zu teureren Fahrzeugen./men/jha/