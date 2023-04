Mercedes-Benz erwartet nach starkem Jahresauftakt mehr Gewinn

Frankfurt (Reuters) - Der Autobauer Mercedes-Benz hat den Gewinn im ersten Quartal dank höherer Preise und des Verkaufs vieler hochprofitabler Modelle deutlich gesteigert.

Das Konzernergebnis wuchs um zwölf Prozent auf vier Milliarden Euro - noch stärker als das schon bekanntgegebene Betriebsergebnis. Höhere Materialkosten seien dank besserer Preise, die Mercedes durchsetzen konnte, kompensiert worden, erklärte das Unternehmen am Freitag. Der operative Gewinn legte um fünf Prozent auf 5,5 Prozent zu. "Die Fokussierung auf Top-End-Pkw und Premium-Vans hat Mercedes-Benz wetterfester gemacht", erklärte Finanzchef Harald Wilhelm. Zusammen mit Konzernboss Ola Källenius trimmt er die Marke mit dem Stern auf Luxus.

Der Dax-Konzern hatte über Betriebsergebnis und Renditen bereits am 20. April per Pflichtmitteilung berichtet, da die Zahlen höher waren als an der Börse erwartet. Die bereinigten Margen waren im Hauptgeschäftsfeld Pkw mit knapp 15 Prozent wie auch bei der kleineren Van-Sparte, die sogar mehr als 15 Prozent erreichte, auch höher als Mercedes selbst für das Gesamtjahr bislang anstrebte. Mit einem hohen Absatz von Spitzenmodellen wie der G-Klasse und der Luxuslimousine Mercedes-Maybach fuhren die Schwaben eine Rekord-Gewinnspanne ein, die etwa doppelt so hoch war wie früher in guten Zeiten. Der Pkw-Absatz legte um drei Prozent auf gut 503.000 Stück zu. Bei den Vans sorgten Verkäufe vieler Transporter für ein nicht gekanntes Renditeniveau, der Absatz lag mit knapp 99.000 Fahrzeugen zwölf Prozent über dem Vorjahresniveau.

SCHNELLER ELEKTRISCH UND DIGITAL

Nach dem starken Jahresauftakt hob Mercedes den Ausblick für die Van-Sparte an - der Absatz soll nun leicht steigen statt auf Vorjahresniveau liegen. Im Gesamtjahr erwarten die Schwaben hier zwei Prozentpunkte mehr Rendite mit nun elf bis 13 Prozent. Im Pkw-Geschäft soll das obere Ende der bisherigen Spanne von zwölf bis 14 Prozent erreicht werden. Die Prognose auf Konzern-Ebene bleibt unverändert mit einem Betriebsgewinn leicht unter den 20,5 Milliarden Euro des Vorjahres und einem Konzernumsatz auf Vorjahresniveau (150 Milliarden Euro). Im ersten Quartal zogen die Erlöse um acht Prozent auf 37,5 Milliarden Euro an.

"Sechs Quartale in Folge mit zweistelligem Margenergebnis demonstrieren eine strukturell verbesserte Geschäftsentwicklung und eine gesteigerte Resilienz", erklärte Mercedes. Analysten beobachten genau, ob der Autobauer seinen Profit dank Disziplin bei Kosten und Preisgestaltung hoch halten kann oder wie früher nach Erfolgen hier wieder nachlässig wird. Mit der hohen Profitabilität wolle der Konzern den Umstieg auf Elektroautos und die Digitalisierung weiter beschleunigen, erklärte Wilhelm, "auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten." Denn neben Inflation und Ukraine-Krieg kam mit den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor eine neue Belastung hinzu, während sich die Lage bei der Chip-Versorgung und den Energiepreisen entschärft.

