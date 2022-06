Mercedes-Benz: Gasversorgung derzeit gesichert

STUTTGART (dpa-AFX) - Trotz eingeschränkter Gaslieferungen nach Deutschland leidet der Autobauer Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nicht unter Engpässen. "Die Gasversorgung ist momentan gesichert bei Mercedes-Benz", sagte der für die Produktion verantwortliche Mercedes-Vorstand Jörg Burzer am Mittwoch in Stuttgart.

Der Hersteller habe bereits im vergangenen Jahr einen Vertrag zum Bezug von Grünstrom abgeschlossen, sagte Burzer. Grünstrom stammt aus Anlagen, die Strom aus erneuerbaren Energien herstellen.

Der Autobauer habe in Europa bereits alle Blockheizkraftwerke abgestellt. Mercedes setze zurzeit im bestimmten Umfang auch auf Öl und andere fossile Energieträger. Der Hersteller wolle die Bundesregierung bei ihren Maßnahmen unterstützen, sagte Burzer.

Angesichts der deutlich verringerten Gaslieferungen aus Russland hatte Berlin vor rund einer Woche die Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Der Notfallplan hat drei Stufen: Die jetzt ausgerufene Alarmstufe ist die zweite. Die dritte wäre die Notfallstufe./cb/DP/zb