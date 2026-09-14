Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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14.09.2026 15:19:00
Mercedes-Benz GLE: Weltweiter Rückruf von mehr als 23.000 SUV
Bei bestimmten SUV der Baureihe GLE könne plötzlich der Antrieb versagen, deshalb sollen die Fahrzeuge in die Werkstadt. In Deutschland sind laut Mercedes-Benz Tausende Autos betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|08:17
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|46,65
|0,17%
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