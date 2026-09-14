Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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14.09.2026 15:19:00

Mercedes-Benz GLE: Weltweiter Rückruf von mehr als 23.000 SUV

Bei bestimmten SUV der Baureihe GLE könne plötzlich der Antrieb versagen, deshalb sollen die Fahrzeuge in die Werkstadt. In Deutschland sind laut Mercedes-Benz Tausende Autos betroffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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