Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Eine neue Ausschüttungsstrategie des Autoherstellers sei eine Zuversicht stiftende Maßnahme, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:57 Uhr in Grün und gewann 5,9 Prozent auf 72,11 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,94 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 3 933 155 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2024 um 15,3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 22.02.2024 gerechnet.

