Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktie auf dem Prüfstand
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24.03.2026 12:49:45
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die neue strategische Ausrichtung sowie die aktuelle US-Zollpolitik belasten sowohl die Entwicklung in 2026 als auch die mittelfristigen Aussichten", schrieb Michael Punzet am Dienstag. Positiv wertet er aber den angestrebten Teilverkauf des Daimler-Truck-Anteils und die bestätigte Aktienrückkaufpolitik. Die Stuttgarter strebten im schwierigen Umfeld einen attraktiven Ertrag für ihre Aktionäre an.
Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 12:33 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 51,71 EUR abwärts. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 412 342 Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 13,9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 10:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 11:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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