Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:23 Uhr 3,5 Prozent auf 55,92 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 26,97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 096 514 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 6,9 Prozent nach unten. Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

