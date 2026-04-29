Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dank der Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätten die Stuttgarter die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Aufgrund höherer Rohstoffkoten seien die Jahresziele allerdings beibehalten worden.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 13:36 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,83 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,68 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 2 196 597 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,0 Prozent nach unten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT



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