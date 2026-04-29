Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Einstufung im Blick
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29.04.2026 13:52:47
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Sector Perform
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dank der Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätten die Stuttgarter die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Aufgrund höherer Rohstoffkoten seien die Jahresziele allerdings beibehalten worden.
Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Um 13:36 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 48,83 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,68 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. 2 196 597 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 13,0 Prozent nach unten. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.04.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:29 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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