Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. "Kann ein einzelnes Automodell einen Unterschied machen?" - diese Frage warf der Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf. Und er gab auch gleich eine Antwort: "Ja, die S-Klasse." Das Oberklassemodell, für das Ende 2026 ein Facelift ansteht, sei "Eckpfeiler der Profitabilität" der Schwaben. Historisch habe fast jede neue Generation oder deutliche Überarbeitung für robuste Absatzvolumina gesorgt und sich auch merklich bei den Gewinnen gezeigt.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 14:03 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 60,78 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 29,98 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 956 295 Aktien. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.