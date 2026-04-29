Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktienanalyse
|
29.04.2026 13:04:47
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, die Jahresziele hätten Bestand, schrieb Patrick Hummel am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht des Autobauers.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:48 Uhr 1,0 Prozent auf 49,53 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15,08 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1 849 347 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 gab die Aktie um 11,8 Prozent nach. Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2026 veröffentlicht.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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