Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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Aktie auf dem Prüfstand 30.07.2026 14:28:45

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen von 60 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Während das Pkw-Geschäft unter massivem Druck in China leide, hätten die Segmente Vans und Financial Services sowie der Cashflow des Autobauers überzeugt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 14:12 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 47,51 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 090 607 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2026 15,4 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 12:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,wegosi / Shutterstock.com

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