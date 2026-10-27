Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach vorläufigen Zahlen und einem eingetrübten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die neue Jahreszielspanne für die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge im Pkw-Geschäft liege nun unter der Konsensschätzung und lasse großen Spielraum für die Entwicklung im Schlussquartal, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Im dritten Quartal habe die Kennziffer indes knapp über den Erwartungen gelegen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:48 Uhr 3,5 Prozent auf 39,92 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15,24 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 1 748 290 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 28,9 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.