Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Barclays Capital stuft Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Overweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Stuttgarter Autobauer dürfte zwar im ersten Jahresviertel immer noch schwach abgeschnitten haben, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei das Schlimmste nun vorbei. Zudem seien die Markterwartungen für das Kerngeschäft bis 2026 immer noch ausreichend niedrig. Ferner sollten das Transportergeschäft weiterhin stark und der freie Barmittelzufluss solide sein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:06 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 75,43 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 6,06 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 1 295 600 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 20,6 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

