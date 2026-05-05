Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Deutsche Bank AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Einführung neuer Modelle, insbesondere der S-Klasse, werde die Volumina im zweiten Halbjahr antreiben und sich günstig auf die Produktpalette auswirken, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 47,83 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 54,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 119 618 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 14,8 Prozent nach unten. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET



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