Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Aktienempfehlung
|
05.05.2026 13:58:48
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Veranstaltung mit dem Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Einführung neuer Modelle, insbesondere der S-Klasse, werde die Volumina im zweiten Halbjahr antreiben und sich günstig auf die Produktpalette auswirken, schrieb Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Studie.
Aktienauswertung: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 13:42 Uhr um 0,2 Prozent auf 47,83 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 54,71 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 119 618 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 14,8 Prozent nach unten. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.07.2026 gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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